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Haberler Manisa Köyceğiz'de 5 mahalle tedbir amaçlı boşaltıldı

Köyceğiz'de 5 mahalle tedbir amaçlı boşaltıldı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki orman yangını nedeniyle 5 mahalle önlem amaçlı tahliye edildi.

Köyceğiz'de 5 mahalle tedbir amaçlı boşaltıldı

06.08.2021, 16:50

Ağla Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayan yangın, Çayhisar, Zeytinalanı, Pınarköy, Sazak ve Çövenli mahallelerini etkisi altına aldı. Yangının yerleşim yerlerine yaklaşması nedeniyle 5 mahalle tedbiren boşaltıldı. Mahalle sakinleri araçlarla güvenli bölgeye gitmeye başladı.

Ekiplerin, bölgedeki yangını söndürmek için çalışmaları sürüyor. Yangın, Sazak Mahallesi'nde de etkisini sürdürüyor.

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