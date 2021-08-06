Ağla Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayan yangın, Çayhisar, Zeytinalanı, Pınarköy, Sazak ve Çövenli mahallelerini etkisi altına aldı. Yangının yerleşim yerlerine yaklaşması nedeniyle 5 mahalle tedbiren boşaltıldı. Mahalle sakinleri araçlarla güvenli bölgeye gitmeye başladı.
Ekiplerin, bölgedeki yangını söndürmek için çalışmaları sürüyor. Yangın, Sazak Mahallesi'nde de etkisini sürdürüyor.
Köyceğiz'de 5 mahalle tedbir amaçlı boşaltıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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