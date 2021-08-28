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Haberler Manisa Manisa'da 4 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı kaza kameralar tarafından kaydedildi

Manisa'da 4 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı kaza kameralar tarafından kaydedildi

Manisa’nın Salihli ilçesinde işçi servis minibüsü ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen 4 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı kaza anı bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Manisa’da 4 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı kaza kameralar tarafından kaydedildi
İHA

28.08.2021, 21:35

Dün akşam saatlerinde Salihli-Alaşehir yolu kantar mevkiinde meydana gelen kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza sonrası güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, kazaya sebep olan ve olay yerinden kaçan römorklu traktörün bulunması için çalışma başlattı.
Öte yandan, kaza anı bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntüde arazi yolundan Salihli-Alaşehir karayoluna römorklu traktörü ile çıkıp kazaya sebep olan sürücünün olay yerinden traktörü ile kaçması dikkat çekti.

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Kazada sürücülerden 1'i hastanede olmak üzere 2 sürücü ile otomobilde yolcu olarak bulunan eşi Hayriye Çetinkaya (61) ve minibüsteki yolculardan Mahmut Bozkurt hayatını kaybetti. Kazada yaralanan Ahmet Can K., Osman A., Emre K., Emrah A. ve İbrahim E. olay yerindeki sağlık ekipleri tarafından ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza sonrası güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, kazaya sebep olan ve olay yerinden kaçan römorklu traktörün bulunması için çalışma başlattı.
Öte yandan, kaza anı bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntüde arazi yolundan Salihli-Alaşehir karayoluna römorklu traktörü ile çıkıp kazaya sebep olan sürücünün olay yerinden traktörü ile kaçması dikkat çekti.

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