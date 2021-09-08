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Haberler Manisa Son dakika: Manisa'da orman yangını

Son dakika: Manisa'da orman yangını

Son dakika haberi...Manisa'nın Demirci ilçesinde, belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahaleye başlandı.

Son dakika: Manisa’da orman yangını
DHA

08.09.2021, 14:25 Güncelleme Tarihi: 08.09.2021, 15:29

Demirci ilçesinin kırsal Yukarıkılavuzlar Mahallesi yakınlarında, saat 13.00 sıralarında orman yangını başladı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye 4 helikopter, 15 arazöz, 8 su tankeri ve 4 dozer ile ekipler sevk edildi. Alevlerin söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale sürüyor.

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