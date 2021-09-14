9 bin anne adayından sadece bin 500’ü aşılı

MANİSA İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Emre Erkuş, il genelindeki 9 bin anne adayından 1500 civarının aşılı, 7 bin 500 civarının aşısız olduğunu dikkat çekerek anne adaylarını aşı olmaya davet etti.

Manisa'da geçen sene Kovid'e bağlı anne ölümlerinin yaşandığına dikkat çeken Erkuş, "Bu sene de 3 tane Kovid nedeniyle vefat eden anne adayımız oldu. Şu an yoğun bakımlarda yatan anne adaylarını düşündüğümüz zaman bunlar daha çocuklarını eline alamadan, 9 aylık dönemi geçmiş, bazıları 32 hafta, bazıları ise 38 haftaya kadar ulaşmış entübe olan anne adaylarımız. Bu bizi çok üzüyor. Gebe olmayı düşünenlerin mutlaka aşılanmalarını önceden bitirmelerini istiyouz" dedi.

■ CÜNEYT HASÇELİK