TIR’lar geçiyor evler sallanıyor

Manisa Saruhanlı'daki kırsal Bahadır mahallesinde yaşayanlar mermer ocaklarından çıkarılan mermerleri taşıyan kamyon ve TIR'lardan şikayetçi. Köy halkı mahalleden geçen mermer yüklü kamyonların evlerine zarar verdiğini iddia ediyor. Yüklü araçların geçtiği yolun kenarındaki evlerde ise ağır hasarlar oluştu. Duvarlardaki derin yarıklar, dökülen tavanlar hasarın boyutunu gözler önüne seriyor. Sürekli evlerinde tadilat yaptırmak zorunda kalan ve gece uyuyamayan mahalleliler, 1 kilometre uzaklıktaki mermer ocaklarının mahalle dışından bir yolu kullanmasını istiyor.

UYKU UYUYAMIYORLAR

Evinde sürekli tadilat yaptırmak zorunda kaldığını ve maddi durumunun olmadığını anlatan 75 yaşındaki Fahriye Barlas, evinin üstüne yıkılmasından korkuyor. Barlas, "Ne uyku var, ne de dinlenmek... Mermer ocağından gelen kamyon ve TIR'lar gece gündüz sokağımızdan geçiyor. Tavanlar göçtü, duvarlar çatladı, taşlar döküldü. TIR'lar geçerken deprem oluyor sanıyorum. Her taraf sallanıyor. Buna bir çözüm bulunmasını istiyorum" diye konuştu.

KORKU İÇİNDE YAŞIYORLAR

Korku içinde yaşayan diğer bir ev sahibi Hatice Yağcı, oluşan hasar nedeniyle bir süre evinde kalamadığını söyledi. Duvarlarda oluşan derin çatlaklara elinin girdiğini söyleyen Yağcı, "Ev başıma yıkılacak diye korkuyorum. Kamyon ve TIR'lar geçerken sallanıyor. Bu araçların köyün dışından geçeceği bir yol yapılmasını istiyorum. Her gün evlerimiz deprem oluyor gibi sallanıyor ve yıkılıyor. Yaşlıyım, yataktan düşeceğim diye koltukta yatıyorum. Zaten bir kez düştüm ve kalçamı kırdım" dedi.

BASKA YOLDAN GİTSİNLER

SARUHANLI'DAKİ kırsal Bahadır mahallesinden geçen ve mermer taşıyan TIR'lar deprem etkisi yaratıyor. Evlerinin başına yıkılmasından korkan mahalleliler, "Araçlar başka yoldan gitsinler" diyor.

NERMİN UÇTU