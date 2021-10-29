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Haberler Manisa Öğrencilerin çalışmaları sergilendi

Öğrencilerin çalışmaları sergilendi

Öğrencilerin çalışmaları sergilendi

29.10.2021

MANİSA Alaşehir'de 'Gençlik Projeleri Destek Programı' kapsamında okulların projeleri sergilendi. Serginin açılışında konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş, Şehit Evren Kara ve Şehit Efkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerini tebrik etti.
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