Öğrencilerin çalışmaları sergilendi

MANİSA Alaşehir'de 'Gençlik Projeleri Destek Programı' kapsamında okulların projeleri sergilendi. Serginin açılışında konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş, Şehit Evren Kara ve Şehit Efkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerini tebrik etti.
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