25 binin üzerinde hasta organ nakli bekliyor

MANİSA Şehzadeler İlçe Sağlık Müdürlüğü, 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası kapsamında 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda stant açtı. Ekipler, stantta vatandaşları organ bağışı konusunda bilgilendirdi. Şehzadeler İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Müjde İlgün, "Bugün itibari ile 25 binin üzerinde hastamız böbrek, kalp, karaciğer, akciğer başta olmak üzere organ nakli bekliyor. Bunlarla birlikte ince barsak, pankreas ve uzuv nakli bekleyen hastalarımız da bulunuyor" dedi. İlgün, bağış yapmak isteyen vatandaşların ilçe sağlık müdürlüklerine, devlet hastanelerine ve aile hekimlerine başvurabileceklerini söyledi.

■ CÜNEYT HASÇELİK