Kiralık otomobille uyuşturucu sevkiyatı polise takıldı

Edinilen bilgiye göre, Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri ile Manisa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İzmir'den Uşak'a seyahat eden İ.D.'nin (34) 64 ABM 956 plakalı kiralık otomobille uyuşturucu madde taşıdığı bilgisini aldı.

Gelen istihbaratı değerlendiren ekipler, trafik ekipleri ile birlikte Kula Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği önünde önlem aldı. Aracı durduran emniyet güçleri, savcılık talimatıyla araçta yaptıkları aramada 61 gram metamfetamin ile bong düzeneği ele geçirdi.

Gözaltına alınan İ.D., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet Savcılığı'nca tutuklanma talebi ile mahkemeye sevk edilen zanlı, "uyuşturucu madde kullanımı ve ticareti" suçundan tutuklanarak Salihli Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.