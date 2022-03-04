Manisa’da tepki çeken görüntü! Köpeği metrelerce sürükledi

Ahmetli Belediyesi'ne, dün bir sokak köpeğinin yoldan geçen kişilere saldırdığı ihbarı yapıldı. Bunun üzerine bölgeye zabıta ekipleriyle, bir hayvan barınağı görevlisi gönderildi. Zabıta ekipleri, köpeği, tabancayla uyuşturucu iğne atıp sakinleştirerek yakalamak istedi. Ancak çevredekiler, zabıta ekiplerine tepki gösterdi. Tepkilerin ardından barınak görevlisi özel bir aparat yardımıyla köpeği yakaladı.

Belediye görevlisi, zabıtalar eşliğinde köpeği, yaklaşık 30 metre uzaklıktaki kamyona kadar yerde sürükledi. Kamyon kasasına konan köpek, barınağa götürüldü. O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedilip, görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüler büyük tepki çekti.





'SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ'

Turgutlu Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Seyhan Sallıtepe, sokak köpeğinin yerde sürüklenmesini kınayarak, "Sokakta küçüklüğünden beri yaşayan hayvanı azılı suçlu gibi yakalayıp, sürükleyerek götürmüşler. Ardından da bir çöp gibi kamyonetin kasasına atmış. Köpeğin, bundan sonraki akıbeti ise belli değil. Belediye gönüllüleri, bizi barınağa sokmuyor. Konuyla ilgili sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) şikayetçi olacağız" dedi.





'GEREKLİ CEZALAR VERİLECEK'

Ahmetli Belediye Başkanı Ahmet Alhan ise yaptığı açıklamada, yaşananların hoş olmadığını belirterek görevliler hakkında soruşturma başlattığını söyledi. Konudan dün akşam üzeri haberi olduğunu belirten Başkan Alhan, "İzlediğim görüntüler gerçekten hoş değil. Yaşanan durumdan bizler de rahatsızız. Sokak köpeği, öğrendiğim kadarıyla birilerine saldırmış. Şikayet olunca da gidip, köpeği yakalamışlar. Ama hayvanın o şekilde yerde sürüklenmesi hoş değil. Bu hareketi tasvip etmiyorum. Gerekli işlemler yapılıyor, soruşturmanın ardından gerekli cezalar verilecek. Ayrıca mahallelinin yakalanan bu köpekle ilgili çocuklara saldırdığı, kovalığı yönünde şikayetler var. Aileler baskı yapıyor. Biz de iki arada bir derede kaldık. Cumhurbaşkanlığı genelgesine göre sahipsiz hayvanların toplanması gerekiyor. Şayet, sahiplenen varsa bize gelirse, o hayvanın kulağına küpesini takar, veririz. Aksi halde, yarın bir gün, kimse bize bu konuyla ilgili gelmesin. Çünkü, bir şey olduğunda sorumluluk belediyenin. Sokak köpeğini sürükleyen barınak görevlisi arkadaş M.G. (42) pasif göreve alındı. Söz konusu köpek ise barınakta tutuluyor, sağlık durumu iyi" ifadelerini kullandı.

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