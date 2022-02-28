Aydın’da akılalmaz olay! Canı sıkıldı köpeklere saldırdı

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde tel örgülerin arkasında bulunan köpeklere sopayla vuran yaşlı adam tepki topladı. Olay, Pamukören Mahallesi'nde bulunan Kuyucak Belediyesi Sokak Hayvanları Beslenme Noktası'nda yaşandı. Sokak canlıları için 23 yıl önce arazi satın alan Pınar Şenal, etrafını telle çevirdiği arazisini sokakta yaşayamayacak durumda olan 300'e yakın sokak köpeğinin beslendiği ve rehabilite edildiği bir yer haline getirdi.

YAŞLI ADAMI UYARDI

Aydın Valiliği ve Kuyucak Belediyesi'nin destekleriyle arazinin bulunduğu alan Aydın'da ilk ve tek sokak havanları besleme noktası oldu. Arazinin yanındaki yolda eşiyle birlikte yürüyen yaşlı bir adam, kendisine tel örgüler arkasından havlayan köpeklere eline geçirdiği sopayla vurarak zarar verdi.



Yaşlı adamın köpeklere vurduğu ana tanıklık eden veteriner hekim Mehmet Külah, önce uzaktan arabasının kornası ile ikaz ettiği yaşlı adamın yanına kadar gelerek kendisini uyardı. Yaşlı adamın köpeklerin kendisine zarar vermek istediğini söylediğini belirten Külah, "Bu hayvanlar tamamen tel örgü arkasındaydı ve bu mümkün değildi" dedi.

KAZIM YÖRÜKCE