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Manisa'da hareketli anlar! Sesi duyan ekiplere haber verdi

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde başına silah dayayarak intihara teşebbüs eden şahıs ağır yaralandı. Silah sesini duyan vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

12.06.2022, 15:12

Manisa’da hareketli anlar! Sesi duyan ekiplere haber verdi

Olay, Şehzadeler ilçesi 1. Anafartalar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde silah sesi duyan vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler Ş.A.'nın kanlar içinde yerde hareketsiz yattığını tespit etti.

112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Ş.A., ambulansla hastaneye kaldırılırken, olay yerine gelen yakınları ise sinir krizi geçirdi. Hastanede tedavi altına alınan Ş.A.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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