Demirköprü Barajı’nda sezon bereketli başladı

MANİSA'NIN Köprübaşı ilçe sınırları içerisinde yer alan Demirköprü Barajı'nda balıkçılar bereketli bir sezona başladı. Sezonunun açılmasıyla yeniden ava çıkmanın heyecanını yaşayan balıkçılar, akşamdan attıkları sepet ve ağlarına takılan balıkları görünce büyük sevinç yaşadı. Tuttukları balıkları kooperatife teslim ettiklerini söyleyen 10 yıllık balıkçı Mehmet Acar, balıkların Türkiye'nin çeşitli illerinde alıcı bulduğunu belirtti.

BARAJLARDAKİ su seviyesinin düşük olması nedeniyle av sezonunda sıkıntı yaşadıklarını belirten balıkçı ve aynı zamanda Çarıklar Mahallesi Muhtarı Mehmet Doğan, "40 yıldır balıkçılık yapıyorum. Sazan balığımızı genellikle Manisa'da tüketiyoruz ama yayın balığımızı dışarıya veriyoruz. Otellere çok satılıyor" dedi. ■ TOLGA TEKİN

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