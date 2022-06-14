  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Manisa Demirköprü Barajı’nda sezon bereketli başladı

Demirköprü Barajı’nda sezon bereketli başladı

14.6.2022

Demirköprü Barajı’nda sezon bereketli başladı
MANİSA'NIN Köprübaşı ilçe sınırları içerisinde yer alan Demirköprü Barajı'nda balıkçılar bereketli bir sezona başladı. Sezonunun açılmasıyla yeniden ava çıkmanın heyecanını yaşayan balıkçılar, akşamdan attıkları sepet ve ağlarına takılan balıkları görünce büyük sevinç yaşadı. Tuttukları balıkları kooperatife teslim ettiklerini söyleyen 10 yıllık balıkçı Mehmet Acar, balıkların Türkiye'nin çeşitli illerinde alıcı bulduğunu belirtti.
BARAJLARDAKİ su seviyesinin düşük olması nedeniyle av sezonunda sıkıntı yaşadıklarını belirten balıkçı ve aynı zamanda Çarıklar Mahallesi Muhtarı Mehmet Doğan, "40 yıldır balıkçılık yapıyorum. Sazan balığımızı genellikle Manisa'da tüketiyoruz ama yayın balığımızı dışarıya veriyoruz. Otellere çok satılıyor" dedi. ■ TOLGA TEKİN
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA