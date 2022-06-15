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Manisa Salihli'de dolu ve sağanak tarım alanlarını vurdu

Manisa'nın Salihli ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan dolu ve sağanak yağış tarım alanlarında zarar yol açtı. Çadırları sular altında kalan mevsimlik işçiler düğün salonuna yerleştirildi. Bölgedeki zarar tespit çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

DHA

15.06.2022, 09:15

Manisa Salihli’de dolu ve sağanak tarım alanlarını vurdu

Salihli'nin kırsal Kemerdamları, Çapaklı ve Gökçeköy mahallelerinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak ve fındık büyüklüğündeki dolu nedeniyle yüzlerce dönüm tarım arazisinde sebze ve meyve ağaçları zarar gördü. Şiddetli yağış nedeniyle Çapaklı Mahallesi'nde mevsimlik işçilerin kaldığı çadırlar sular altında kaldı ve eşyaları zarar gördü.

Jandarma ekipleri, selden zarar gören mevsimlik işçileri mahalledeki düğün salonuna yerleştirdi. İşçilere, jandarma ve zabıta ekiplerince battaniye temin edildi. Salihli Belediyesi ekipleri de işçilere çorba ikramında bulundu.

Bölgedeki zarar tespit çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

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