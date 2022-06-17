Devlet desteğiyle fabrikatör oldular

Manisa'da 15 kadın bir araya gelerek önce kooperatif, ardından da fabrika kurdu. Girişimci kadınların 1.5 milyon liralık hibe ile kurduğu fabrika, yine kadınlara istihdam sağlayacak. Doğal sebze ve meyveyi dünya pazarı ile buluşturmak isteyen Manisalı girişimci kadınlar, yaş sebze meyve kurutma fabrikası kurdu. Fabrikada kurutulan sebze ve meyveler, dünyaya ihraç edilecek.



Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi çatısı altında sağlıklı gıda üretmek isteyen girişimci kadınlar, yaptıkları başarılı çalışmalarla hibe desteği aldı. Tarım ve Orman Bakanlığı, fabrika için 1 milyon 100 bin lira hibe sağladı. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün desteği ile birlikte toplamda 1.5 milyonluk hibe desteği alan kadınlar üretime başladı.





Salihli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Yasemin Ademoğlu, üreten kadınların başarı hikayesi yazdığını söyledi. 62 yaşındaki 2 çocuk annesi Yasemin Ademoğlu, 15 ortaklı kooperatifin 2019 yılında kurulduğunu anlattı. Kendisi de kimya mühendisi olan Ademoğlu, birçok şirkette üst düzey yöneticilik yaptıktan sonra memleketi için faydalı olmak isteyenlerden. Salihli'ye yerleşip çiftçilik yapmaya başlayan ve kadın istihdamını önemseyen Ademoğlu, "Biz hayal ettik ve hayalimizi gerçekleştirdik.





Kadınlar için yola çıktık ve başardık" dedi. Fabrikada şimdilik 10'un üzerinde kadın istihdam edildiğini ve bu sayıyı 20'ye çıkarmayı hedeflediklerini kaydeden Yasemin Ademoğlu, "Fabrikamızda elma, portakal, armut, havuç, enginar, semizotu, patates ve zeytin gibi aklınıza gelebilecek tüm ve meyve sebzeler satışa hazır hale getiriliyor" dedi. 12 dönüm üzerinde ve 1.5 dönümü kapalı olan tesiste modern şartlarda üretim yapıldığını anlatan Ademoğlu, "Kadınlarımızı gıda üretimi konusunda eğittik. Kooperatif olarak kar amacı gütmüyoruz. Gönüllülük usulü olarak çalışıyoruz. Tek amacımız kadınlara destek olmak. Ayrıca sağlıklı gıdayı tüketicilerle buluşturmak istiyoruz. Tamamen hijyenik koşullarda ve denetimi yapılmış doğal ürünlerle çalışıyoruz. Kendimizin yemediği hiçbir şeyi başkasına yedirmek istemiyoruz. Ürettiğimiz ürünleri ihraç etmek için çalışma yürütüyoruz" dedi.

NERMİN UÇTU / ÖZEL HABER