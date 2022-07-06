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Manisa'da hareketli anlar! Sopa ve kazmalı yol verme kavgası

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde trafikte 'yol verme' tartışması çıktı. Tartışma sopa ve kazmalar kullanılarak kısa sürede kavgaya dönüşürken 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

DHA

06.07.2022, 15:36

Manisa’da hareketli anlar! Sopa ve kazmalı yol verme kavgası

Saruhanlı'nın kırsal Kemiklidere Mahallesi'nde D.C. (64) ile yabancı uyruklu M.E.S (26), M.E.S (28) ve A.M (24) arasında 'yol verme' tartışması çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga tarafların yakınlarının da katılmasıyla büyüdü.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavgada yaralanan D.C. (60), T.B. (24), M.Y. (23) ve C.B. (20) Akhisar Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan, durumu ağır olan T.B. bu hastanede yapılan ik müdahalenin ardından Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Jandarma ekipleri, kavgaya karıştığı belirlenen yabancı uyruklu 8 kişiyi gözaltına aldı.

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