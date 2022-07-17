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Haberler Manisa Manisa Spil Dağı'nda heyecanlandıran görüntü! Hemen telefona sarıldılar

Manisa Spil Dağı'nda heyecanlandıran görüntü! Hemen telefona sarıldılar

Manisa'nın 1517 metre yüksekliğindeki Spil Dağı Milli Parkı'nda ilk kez 2017 yılında fotokapanla tespit edilen kurt, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla da kayıt altına alındı. Kurtları gördüğü gibi cep telefonuyla kayda almaya başlayan vatandaşın heyecanı görüntülere yansıdı.

İHA

17.07.2022, 15:01

Manisa'nın 1517 metre yüksekliğindeki Spil Dağı Milli Parkı'nın yaban hayatını araştırmak için yerleştirilen fotokapanlar tarafından ilk kez 2017 yılında tespit edilen kurt varlığı bir vatandaş tarafından cep telefonuyla da kayıt altına alındı.

Manisa Spil Dağı’nda heyecanlandıran görüntü! Hemen telefona sarıldılar

Çok sayıdaki endemik bitki örtüsü ve yaban hayatıyla her geçen yıl ilginin arttığı Spil Dağı Milli Parkı'na geçtiğimiz aylarda Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından bölgeye kızıl geyikler salınarak yaban hayatının geliştirilmesine başlanmıştı.

Manisa Spil Dağı’nda heyecanlandıran görüntü! Hemen telefona sarıldılar

Milli parkta daha önce yılkı atları, tilki, ak kuyruksallayan, kuzgun, gelincik, yaban tavşanı, yaban domuzu ve kurtlar fotokapana takılırken bölgede yaralı bir karaca bulunmuş yakın zamanda da bir vatandaş tarafından ayı ailesine rastlanılmıştı.

Manisa Spil Dağı’nda heyecanlandıran görüntü! Hemen telefona sarıldılar

Yaban hayatının çeşitliliğinin sürekli arttığı Spil Dağı Milli Parkı'nın Sancaklıbozköy Uçkuyular mevkii ve Ayvacık arasındaki insanların pek uğramadığı bakir bir alanda dolaşmaya çıkan bir vatandaş tarafından 2 kurt görüldü. Kurtları gördüğü gibi cep telefonuyla kayda almaya başlayan vatandaşın heyecanı görüntülere de yansıdı.

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