Manisa Spil Dağı’nda heyecanlandıran görüntü! Hemen telefona sarıldılar

Yaban hayatının çeşitliliğinin sürekli arttığı Spil Dağı Milli Parkı'nın Sancaklıbozköy Uçkuyular mevkii ve Ayvacık arasındaki insanların pek uğramadığı bakir bir alanda dolaşmaya çıkan bir vatandaş tarafından 2 kurt görüldü. Kurtları gördüğü gibi cep telefonuyla kayda almaya başlayan vatandaşın heyecanı görüntülere de yansıdı.