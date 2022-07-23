Baybatur’dan CHP’li Arcak’a tazminat davası

Manisa'da CHP Yunusemre İlçe Başkanı Yalçın Arcak'ın geçtiğimiz günlerde AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur hakkında hiçbir belgeye dayanmadan ortaya attığı iddialar sonrası harekete geçen AK Partililer, Manisa Adliyesi önünde toplanarak basın açıklamasında bulunup şikayetçi oldu.



Yalçın Arcak

AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur'un ise Yalçın Arcak hakkında 'Hakaret' ve 1 milyon TL'lik manevi tazminat davası açtığı öğrenildi.



■ CÜNEYT HASÇELİK / NERMİN UÇTU