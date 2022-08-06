Başkan Erdoğan’dan şehit Reşat Ergin’in ailesine başsağlığı mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şehit Piyade Uzman Çavuş Reşat Ergin'in ailesine başsağlığı diledi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Harekat Bölgesi'nde bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Reşat Ergin'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Milli Savunma Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

BAKAN AKAR'DAN TAZİYE MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit Piyade Uzman Çavuş Reşat Ergin için taziye mesajı yayımladı.

Akar, mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız, 5 Ağustos 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.

Manisa yasa boğuldu: Şehit ateşi yürekleri dağladı