Esnafa 2 milyar 200 milyon TL’lik kredi desteği

Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi (MESKOP) ve 22. Bölge Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birliği (MESKOB) Başkanı Recep Çınar, esnaf kefalet kooperatiflerin esnafların ilk kapısı olduğunu açıkladı. Çınar, esnafın ihtiyacı kadar kredi kullanması çağrısında bulundu.

355 MİLYON FİNANSMAN

Pandemiyle birlikte birçok alanda sıkıntıların yaşandığını özellikle esnaf ve sanatkarların zor günler geçirdiğini belirten Çınar, esnaf kefalet kooperatifi olarak bu zorlu süreçte esnafa kredi konusunda destek olduklarını söyledi. Çınar, "Bu bağlamda yapılan çalışmalarda pandemi döneminde gerçekten iş hayatında sıkıntı yaşandı ama kefalet kooperatifimizde sıkıntı yaşamadık. Bunu dost doğru söylemek lazım. Günümüzde de sıkıntı yaşamıyoruz. Paralarımız geliyor. Kredileri dağıtıyoruz, veriyoruz. Belki istisnalar hariç ama yeterince kredi veriyoruz. Talepleri karşılıyoruz. Bunun bizim için önemli olduğunu ben her zaman söylüyorum. Esnaf kefalet kooperatifimiz önemli bir mesafe kazanmıştır bu dönemde. 355 milyon TL finansman hacmine ulaştık. Bölge olarak 2 milyar 200 milyon finansmana ulaştık. Bu az bir miktar değil. Önemli bir miktar krediyi esnaf ve sanatkara dağıttık demektir" diye konuştu.

LİMİTLER ARTIRILMALI

Başkan Çınar, "Geçtiğimiz günlerde verdiğimiz beyanda esnafımıza verilen kredi limitlerinin 350-400 bin liraya çıkarılmasını istemiştik. Bizim bu açıklamalarımız, Ankara ile olan temaslarımız bunu yerine getirdi. Yaptığımız çalışmaların sonucunu aldık ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın olurlarıyla Halk Bankası Genel Müdürümüzün desteğiyle TESKOMB Genel Başkanı Abdülkadir Akgün'ün önemli çalışmalarıyla bizlerden aldığı güçle bu limitlerin 275 bin liradan 350 bin liraya çıktığını görmekteyiz. Genel kooperatifler için limitler çeşitli kategorilerde değerlendiriliyor. 1 ve 2. gruplar 350 bin lira, 3 ve 4. Gruplar 300 bin lira, 5. Grup 250 bin lira, 6 ve 7. Gruplar için limit fiyatı 175 bin liradır.

Manisa'da 22 tane esnaf kefalet kooperatifi var. Bu 22 kooperatiften 20 tanesini 350 bin lira kredi kullandırabilecek durumda. Bu da Manisa'da birliğimize bağlı kooperatiflerimizin ne kadar güçlü olduğunu, esnafımıza ne kadar sahip çıktığını, esnafın da kooperatiflere ne kadar sahip çıktığının önemli bir göstergesidir. Hayırlı olsun hepimize. Bu bizim için önemliydi. Biz finansmanların bir an önce verilmesini hatta artırılmasını bekliyoruz. Finansman yoksa 350 değil 550 olsa krediler çok fazla bir şey ifade etmez diye düşünüyorum. Onun için dört gözle finansman bekliyoruz. Yıllık faiz oranımız yüzde 9,5'tur. Bu tamamen destek amaçlı verilen bir faiz" dedi.

İHTİYAÇ KADAR KREDİ

Esnafı krediyi gereksiz kullanmaması hakkında uyaran Çınar, "Müthiş bir talep var. İşyerini modernize edecek olan berber ve kahveci kesimi ve bazı meslek grupları, makine parkını dizayn etmek isteyen arkadaşlarımız limit kredi talebinde bulunmakta. Biz de her zaman veriyoruz. Ancakyanlış bir adım insanları yanlışa götürebilir, felakete götürebilir. İhtiyaç kadar kredi kullanmamız lazım" dedi.

■ CÜNEYT HASÇELİK