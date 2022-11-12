Salihli’de vinç faciası: 1 ölü

MANİSA'NIN Salihli ilçesinde kullandığı vincin haladının kopması sonucu vince bağlı demir levhaların çarptığı Hikmet Ali Karaca (50) hayatını kaybetti. Kaza, Atatürk Mahallesi 666. Sokak No:64 adresindeki işyerinde meydana geldi. Demir levhaları vinç yardımı ile indirmeye çalışan Hikmet Ali Karaca'ya vince bağlı halatın kopması sonucu demir levhalar çarptı, Karaca ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Karaca'yı hastaneye kaldırdı. Durumu ağır olan Karaca, kurtarılamadı. Olay ile ilgili soruşturma başlatılırken, Karaca'nın cansız bedeni İzmir Adi Tıp Kurumuna gönderildi.

EMRE SAÇLI