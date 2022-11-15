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Haberler Manisa Çarpan da çarpılan da... Bu kazada herkes akraba

Çarpan da çarpılan da... Bu kazada herkes akraba

15.11.2022

Çarpan da çarpılan da... Bu kazada herkes akraba

MANİSA'NIN Kula ilçesi Dr. Nafiz Körez Caddesi'nde önceki akşam seyir halinde olan Mustafa Morgül idaresindeki otomobil ile 239 sokakta seyir halindeyken caddeye çıkmak isteyen Muhammet Morgül (15) idaresindeki motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü Muhammet Morgül motosiklet üzerinden savrulup bir evin köşesine çarparak ağır yaralanırken, motosiklette yolcu olarak bulunan kuzeni Musa Morgül (14) ise hafif yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Muhammet Morgül'ün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. İlçeye bağlı Gölbaşı Mahallesi'nde yaşayan motosiklet sürücüsü Muhammet ile motosiklette yolcu olarak bulunan Musa'nın amca çocukları, otomobil sürücüsü Mustafa Morgül'ün ise akraba olduğu öğrenildi.

BATUHAN ULU

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