Evlerinde ölü bulundular

MANİSA'NIN Şehzadeler ilçesinde Ünal K, Kırkağaç ilçesinde ise Mahmut Yoncu evlerinde ölü bulundu. Alınan bilgiye göre, yalnız yaşayan Ünal K'den (39) haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Ekipler, Ünal K'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
OTOPSİLERİ YAPILACAK
ÖLÜMÜ şüpheli bulunan Ünal K'nin cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kırkağaç'ta ise Mahmut Yoncu'dan (33) haber alamayan ailesi, Yoncu'yu evinde hareketsiz yatarken buldu. Eve gelen sağlık ekipleri, Yoncu'nun hayatını kaybettiğini tespit etti. Yoncu'nun ölüm sebebi otopsiden sonra belli olacak.
SERKAN ÖZCAN