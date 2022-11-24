Kamyonetinde av tüfeği ile vurulmuş halde bulundu

MANISA'NIN Alaşehir ilçesinde bir nakliyeci, kamyonetinde ölü bulundu. Bağ budamaya giden işçiler, dün sabah Kır mevkisinde orta yaşlı bir erkeği, kamyonette kanlar içinde buldu. İhbarla gelen sağlık ekipleri, talihsiz adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

Boynundan av tüfeği ile vurulduğu tespit edilen Hüseyin Tarım'ın (45) cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Tepeköy Mahallesi'nde oturan üç çocuk babası Hüseyin Tarım'ın, özel bir şirkette nakliyecilik yaptığı öğrenildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.