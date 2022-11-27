Hamza havalara uçtu!

Manisa'da yaşayan Hamza Yılmaz, 3 yaşında kaykay yapmaya başladı. Ancak Manisa'da kaykay parkı olmaması nedeniyle sıkıntı yaşıyordu. O ve ailesi 2 yıl önce Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na sosyal medya üzerinde bir video ile çağrı yaptı. Minik Hamza yaşadığı şehre bir kaykay parkı yapılmasını istedi ve Bakan Kasapoğlu'nu da Manisa'ya davet etti. Hamza'nın çağrısına sosyal medyadan karşılık veren Bakan Kasapoğlu, kaykay parkı isteğini de geri çevirmedi.

Manisa'da Bakan Kasapoğlu'nun talimatları ile Şehzadeler Belediyesi tarafından bir kaykay parkı yapıldı. Hem Hamza hem de diğer çocuklar kaykay parkına giderek gönüllerince kaymaya başladı. Bakan Kasapoğlu da Manisa ziyaretinde 7 yaşındaki Hamza ile yıllar sonra bir araya gelerek, Hamza'ya ve kaykay sporcusu arkadaşlarına kaykay hediye etti. Kaykay parkının yapılmasından dolayı büyük mutluluk yaşayan Hamza kendisini geliştirmek için her gün kaykay parkına giderek kaymaya başladı. Hamza'nın annesi Rabia Yılmaz, Bakan Kasapoğlu ile Hamza'nın diyaloğunu anlattı ve kendisinin de büyük mutluluk yaşadığını söyledi.

İSTEĞİNİ GERİ ÇEVİRMEDİ

Anne Rabia Yılmaz, "Hamza ile birlikte Bakan Kasapoğlu'na bir video çekmiştik. Videoda Hamza Manisa'da kaykay parkının olmadığını ve çocukların zorluk yaşadığını anlatmıştı. Hatta 'Mehmet Amca sen buraya gelirsen sana bir çay ısmarlarım' diye bir cümlesi de olmuştu. Biz bunu sosyal medyadan çevremizle beraber yaymaya başladık. Daha sonra Spor Bakanımız da bu videomuzu gördü ve sosyal medyada paylaştı. O günden bugüne de bu kaykay parkının yapılmasına sebep olduk diyebilirim. Çağrımızı dile getirince sağ olsunlar bizi kırmadılar. Bakanımız geldi hem benimle hem Hamza'yla görüştü ve Hamza'nın isteğini geri çevirmedi. Bu güzel kaykay parkını bize yaptı, kendisine de buradan çok teşekkür ediyorum. İlerleyen yıllarda Hamza büyüyünce kaykay sporu üzerinde milli sporcu olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

MİLLİ SPORCU OLMAK İSTİYOR

YAPTIĞI sevimli çağrı ile Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'na ulaşmayı başaran ve kaykay parkına kavuşan Hamza, büyük bir mutluluk yaşadığını söyledi. Kaykay yapmayı çok seven ve milli bir sporcu olmayı isteyen Hamza, "Kaykay yapmaya 3 yaşında başladım. Kendimi yavaş yavaş geliştirdim. Mehmet Amca'ya bir mesaj yollamıştım. O da mesajıma karşılık verdi. Kaykay parkı istemiştim, o da sağ olsun benim için kaykay parkını yaptırdı. Hem benden büyük abilerim hem de ben kendimizi daha çok geliştirmeye başladık, Mehmet Amca bizim için geldi, arkadaşlarıma ve bana kaykay hediye etti. Çok mutlu olduk. Kendimi kaykay sporunda daha çok geliştireceğim, milli bir sporcu olup ülkemizi temsil edeceğim" dedi.

3 MİLYON 480 BİN LİRAYA MAL OLDU

ŞEHZADELER ilçesinde 2. Anafartalar Mahallesi'nde Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik tarafından 4 bin 700 metrekare alan üzerine yapılan kaykay ve paten parkı 3 milyon 480 bin liraya mal oldu. Bakan Kasapoğlu'nun talimatıyla da Gençlik ve Spor Bakanlığı da projeye 2 milyon liralık hibe desteğinde bulundu.

Kaykaycı ve paten sporcusu gençlerin yararlanabildiği alanda modüler skatepark rampaları, fitness alanı, çocuk oyun alanı, yeşil alan, oturma alanları ve yürüyüş yolları bulunuyor.

NERMİN UÇTU