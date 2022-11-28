Osmaniyespor taraftarları Manisa’da kaza geçirdi

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta oynanacak olan Bergama Belediyespor- Osmaniyespor Futbol Kulübü maçı için dün İzmir'in Bergama ilçesine giden konuk takımın taraftarlarını taşıyan minibüs, Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde kaza yaptı. Bariyerlere çarpıp, yan yatan minibüsteki 1 kişi öldü, 10 kişi de yaralandı. Kaza, dün 11.00 sıralarında Gölmarmara-Salihli karayolu Hacıveliler köyü yakınlarında meydana geldi.



MAÇA GİDİYORLARDI

SAAT 14.00'te Bergama 14 Eylül Stadyumu'nda oynanacak olan Bergama Belediyespor- Osmaniyespor Futbol Kulübü maçına giden konuk takımın taraftarlarını taşıyan Abdullah Kalan (52) yönetimindeki 80 M 0248 plakalı minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkıp bariyerlere çarptı. Kazada, minibüste bulunan Osmaniye Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü çalışanı Erman Can Artar (35) hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince Akhisar, Gölmarmara ve Salihli'deki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Serkan Tekelek (49), Erol Öztürk (62), Ömer Özdemir (56), Bilgin Gürbüz (50), Halil Yalçın (22), Abdullah Karaca (51), Ali Demir (52), Özgür Emir (35), Mehmet Keskin'in (18) hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi. Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü Abdullah Kalan'ın ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ifade edildi.





"SÜRÜCÜ UYUDU" İDDİASI

OSMANİYESPOR taraftarlarını maç için taşıyan 3 minibüsün peş peşe ilerlediği, kaza yapan minibüsün en arkadaki araç olduğu kaydedildi. Hayatını kaybeden Erman Can Artar'ın muavin koltuğunda yolculuk yaptığı öğrenilirken, sürücü Abdullah Kalan'ın direksiyonda uyuduğu öne sürüldü.

"60-70 METRE SÜRÜKLENDİK"

TEDAVİ altına alınan yaralılardan 80 Osmaniye Sarı Yeşil Taraftarlar Derneği Başkanı Bilgin Gürbüz, "Minibüs yaklaşık 60-70 metre kadar sürüklendi. Kaza anında Osmaniye Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü çalışanı olan Erman Can Artar kardeşimiz araçtan dışarı fırladı. Onu orada kaybettik. Araç sola yattı, durduktan sonra dışarı çıktım. Herkese geçmiş olsun" dedi. Osmaniye 7 Ocak Taraftarlar Derneği Başkanı Vedat Köle ise, "Acımız büyük. Osmaniyespor'un ve Osmaniye'nin başı sağ olsun. Böyle olacağını bilsek yola çıkmazdık. Allah ailesine sabır versin" diye konuştu.