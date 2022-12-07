Manisa’da hırsızlık şüphelisinin 2 evinde tarihi obje ve sikkeler ele geçirildi

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ahmetli ilçesinde 27 Kasım'da İ.Y.'ye ait evde meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen, görgü tanıklarının ifadelerine başvuran jandarma ekipleri, şüphelinin H.İ.O. olduğunu belirledi. H.İ.O.'nun Turgutlu'da 2 evinin bulunduğu tespit edildi. Eş zamanlı operasyon düzenlenen evlerde; tarihi nitelikte olduğu değerlendirilen 39 sikke ve bazı objeler, uyuşturucu madde içiminde kullanılan 5 aparat, ruhsatsız av tüfeği ve 5 dolu kartuş ele geçirildi. İ.Y.'nin evinden çalınan elektronik eşya ve takıları ise bulunamadı. H.İ.O., gözaltına alındı. Şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.