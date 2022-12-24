Kütüphane sevgisi 56 yıldır hiç bitmedi

MANISA'DA yaşayan 64 yaşındaki Saadet Kaplan, 8 yağında tanıştığı ve Manisalıların 'Kitapsaray' olarak bildiği Manisa İl Halk Kütüphanesi'nden 56 yıldır kopmadı. Şehzadeler ilçesine bağlı Karaağaçlı Mahallesi'nde dünyaya gelen Kaplan, 8 yaşındayken ilkokul öğretmeni Engin Evin'in düzenlediği geziyle Kitapsaray ile tanıştı. Çok sevdiği kütüphaneye babasıyla gelmeye devam eden Kaplan, o dönemin şartlarında düğünlerin yapılabildiği Kitapsaray'da evlendi. Evlendikten sonra da kütüphane alışkanlığını çocuklarıyla sürdüren Kaplan, 56 yıllık tutkusunu torunlarına aktarmaya devam ediyor. Kütüphanenin gediklisi olduğunu kaydeden Kaplan, yarım asrı aşkın süreçte 2 haftada bir kütüphaneye gidip kitap ödünç almaya devam ettiğini söyledi.

'BABAM OKUTAMADI'

Kütüphaneyi ve kitapları çok sevdiğini dile getiren Kaplan, evlendikten sonra çocukları Cem ile Ceyda'yı da kütüphaneye alıştırdığını anlatarak, "Şimdi de 4 kız torunumla sürekli geliyoruz. Kitap okumayı çok seviyorum. Babam okutamadı, köyümüzde olaylar yaşandı, o nedenle okuyamadım. Okumayı çok istiyordum, kendim okuyamadığım için çocuklarımı okuttum, şimdi de torunlarımı okutuyorum" dedi. Saadet Kaplan'ın torunları Yağmur ile Deniz de babaanneleriyle düzenli olarak geldikleri kütüphaneyi çok sevdiklerini belirterek, kendilerine bu sevgiyi aşıladığı için babaannelerine teşekkür ettiklerini ifade etti.

DÜĞÜNÜNÜ DE ORADA YAPTI

KAPLAN, 45 yıl önce evleneceklerinde çok sevdiği için düğün salonu olarak Kitapsaray'ı seçtiklerini anlattı. Kaplan, "Buraya geldiğim zaman çok heyecanlanıyorum, gerek kitap sevgisi, düğünümün burada olması bana daha çok heyecan veriyor. Düğün salonu olarak burayı seçmemin sebebi kitap sevgim" diye konuştu.

CÜNEYT HASÇELİK