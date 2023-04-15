MHP Manisa vekil adaylarını tanıttı

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Manisa İl Başkanlığı tarafından milletvekili aday tanıtım töreni düzenlendi. Törende Millet İttifakı'na eleştiride bulunan MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, "Seçim sathına girdiğimiz şu dönemde karşımızda CHP'nin öncülük ettiği bir zillet ittifakı var. Bunlar 6'lı mı 7'li mi? kendi içlerinde kaçlı ittifak oldukları bile belli değil. Fakat görünen bir gerçek var. Asıl ittifak CHP ile HDP, FETÖ ve PKK arasındadır. Diğerleri figüran. Bu gerçekler ortaya çıkmıştır. Bu ittifak görüntüsü altında doğrudan veya dolaylı bir takım pazarlıklarla PKK ve FETÖ'yü iktidara taşımak istiyorlar" dedi. Toplantıda MHP'nin Manisa milletvekili adayları Ali Uçak, Şehnaz Güvendik Arık, Mustafa Ünveren, Güngör Dinçer, Seval Başkesen, Hüseyin Şahin Erturan, Nadi Sarı, Deniz Sevim ve Öztürk Demir de birer konuşma yaparak kendilerini katılımcılara tanıttı.

CÜNEYT HASÇELİK