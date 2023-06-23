Otizmli Batuhan’dan büyük başarı

Otizmli ve görme engelli Batuhan Kil, müzik yeteneği sayesinde tüm zorlukları aşmayı başardı ve Celal Bayar Üniversitesi müzik bölümünü ikincilikle bitirdi. Batuhan şimdi Cumhurbaşkanlığı senfoni orkestrasında çalışmanın hayalini kuruyor.

İMKAN TANINMALI

Öğretmenleri ve ailesinin de destekleriyle özel müzik dersleri alan Batuhan, küçük yaşlardan itibaren piyano çalmaya başladı. Eğitimine akademik olarak müzik üzerinden devam eden Batuhan, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Müzik Bölümünden ikincilikle mezun oldu. Piyano, çello ve ut çalıp, çeşitli konserlerde sahne alan Batuhan, Mozart, Beethoven, Chopin gibi sanatçılarda görülen, üstün müzik yeteneği absolut kulağa sahip.

Batuhan Kil, 2017 yılında Kanada'da düzenlenen Anca Otizm festivalinde dünya ikincisi oldu. IZOT İzmir Otizm Orkestrasında Çelist ve korist olarak da yurt içi ve yurt dışı birçok konserde görev almaya devam ediyor. Batuhan ayrıca üç otizmli ve iki eğitmen tarafından kurulan Göz Teması Rock grubunda çelist ve bek vokal olarak da sahne aldı. Batuhan'ın ailesi, "Otizmli çocuklara imkan tanındığında başaramayacakları hiçbir şey yok" dedi.