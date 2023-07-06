Manisa’ya ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Salihli'nin Kapancı Mahallesi'nde dolu yağışından zarar gören tarım arazilerinde inceleme yaptı. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Karadeniz, "Salihli, Ahmetli ve Saruhanlı ilçelerimize bağlı bazı mahallelerimizde dolu yağışından dolayı ciddi oranda hasar meydana geldi. Bu ilçelerimizle birlikte Alaşehir, Demirci, Gölmarmara ilçelerimizde de kısmi oranda bir zarar söz konusu. Bugünden itibaren TARSİM ekipleri sahada gerekli çalışmalara başlamış durumda. Aynı zamanda İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerimiz de dolu zararının olduğu mahallelerimizde incelemelerini yürütüyor.

Salihli'nin Kapancı Mahallesi'nde ilk tespitlere göre 10 bin dekarlık bir alanda zarar meydana geldi. TARSİM Bölge Müdürümüz de bugün sahada üreticilerimizle bir arada. Ürünleri sigorta kapsamında olan çiftçilerimiz ile ilgili şu anda çalışmalar başladı. Bunun yanı sıra üreticilerimiz için AFAD Acil Destek Fonu'ndan destek isteyeceğiz. Bu destek ile birlikte ürünleri sigortalı olmayan çiftçilerimizin ayakta kalmalarına yardımcı olacağız" ifadelerini kullandı.

"NE ÜZÜM, NE KARPUZ, HEPSİ GİTTİ"

Üretici İsmail Özkol, "Bir saat dolu yağdı. Yağan 1 saatlik dolu yağışı sonrası Kapancı Mahallesi'nde ne üzüm kaldı, ne patlıcan, ne de karpuz kaldı, ekili alanların hepsi zarar gördü. Ben 70 yaşındayım, böyle dolu görmedim. Ceviz büyüklüğünde yağdı" derken, Kapancı Mahallesi'ndeki çiftçilerden Selami Börekçi de, "Ben hayatımda böyle dolu görmedim. Dolu bazı karpuzları deldi, bazılarını ise çatlattı. Ben dönümde 12 ton karpuz almam gerekirken, benim mahsulüm bitti" diye konuştu.

"DOLU CEVİZ BÜYÜKLÜĞÜNDE YAĞDI"

Hasalan Mahallesi'ndeki Tabakderesi ile Mersindere Mahallesi arasındaki ekili alanların dolu yağışından etkilendiğini anlatan üretici İsmail Börekçi "Zararımız yüzde yüz" dedi. Üretici Yasin Çelikel ise, "Ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı sonrası ekili olan bağlar, patlıcanlar, mısırlar, zeytinler hepsi gitti, bir şey kalmadı. Biz büyük afet yaşadık. Kısacası çiftçinin yıllık mahsulünü hepsi bitti" diye konuştu.

"DOLU KARPUZLARI ADETA BIÇAK GİBİ KESTİ"

Üreticilerden Hamza Yertürün, "58 yaşındayım, ben böyle bir afet görmedim. Dolu yağışı hem yuvarlak olurdu. Bu defa buzlu, bıçak gibi keskin yağdı. Hasat bekleyen karpuzları bıçak gibi kesti" dedi. Hasalan Mahallesi çiftçilerinden 80 yaşındaki Nurettin Ongundağ ise, "Ben dolu yağışı gördüm ama bunun gibi dolu yağışı ve zararını görmedim. Bağlarda bir şey bırakmadı. Ne yaprak kaldı ne üzüm. Bu dolu yağışı karpuz, patlıcan ve mısıra dahi zarar verdi" şeklinde konuştu.

"BİZ DOLU YAĞIŞINDA KORKUYU YAŞADIK"

"Bu kadar şiddetli hiç dolu yağışı görmedim" diyen 63 yaşındaki üretici Şahin Yavuz "Biz bu dolu yağışı ile hem afeti, hem de korkuyu yaşadık. Çünkü dolu yağışı tam 1 saat sürdü. 60 dönüm ekili alanımdan bir şey kalmadı. Ne patlıcan kaldı, ne üzüm. Şu an sıfır oldu, ekili bir şeyim kalmadı. Bu yılki mahsulüm gitti. Bu yıl çoluk çocuk ne yiyeceğiz. Yetkililerden bu bölgeye acilen yardımda bulunmasını bekliyorum" diye konuştu.

Üretici Rıdvan Kartal ise, "Bu sanki dolu değildi. Gökten buz parçası yağdı. Buz parçası da mahsulümüzü bu hale getirdi" dedi. İşçilerden Servet Hacı da, "Çocuklarım bu patlıcan tarlasında çalışıyordu. Bu mahsul bittikten sonra ne yiyeceğiz. Allah herkesin yardımcısı olsun" diye konuştu.