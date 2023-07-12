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Haberler Manisa Turgutlu’da trafik kazası: 7 yaralı

Turgutlu’da trafik kazası: 7 yaralı

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3’ü çocuk 7 kişi yaralandı. Kazanın ardından polis ekipleri köprüyü trafiğe kapatırken İzmir’den Turgutlu yönüne olan geçişler yan yoldan sağlandı.

İHA
Turgutlu’da trafik kazası: 7 yaralı

Kaza, Turgutlu ilçesi İzmir Turgutlu yolunda bulunan köprü üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, İzmir istikametinden Turgutlu yönüne seyir halindeki Muhammed A. (40) idaresindeki 35 MB 5165 plakalı minibüs direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucunda önce yol kenarındaki bankete çarptı ardından da yolda savrularak devrildi.

Trafiğin yoğun olduğu saatlerde meydana gelen kazada haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yabancı uyruklu oldukları öğrenilen yaralılar Emircan. S., (6) Muhammed S. (12), Meysı H. M. (38), Ahmed S. (9), Yusuf S. (14), Bessam S. (45) olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılırken, polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kazanın ardından polis ekipleri köprüyü trafiğe kapatırken İzmir'den Turgutlu yönüne olan geçişler yan yoldan sağlandı. Kaza sebebiyle köprü üzerine kalan araç sürücüleri ise uzun süre beklemek zorunda kaldı.

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