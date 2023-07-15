Katil bariyer!

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil Safra Çayı Köprüsü'nün demir korkuluklarına çarptı. Sürücü Alperen Alpaguter (22), otomobilin ön camından girip vücuduna saplanan demir korkuluk nedeniyle yaşamını yitirirken, bölgeye gelen baba Yılmaz Alpaguter ise sinir krizi geçirdi. Kaza, Yunusemre ilçesi İzmir- İstanbul Otoyolu'nda meydana geldi. Alperen Alpaguter, iş yerine ait otomobille İzmir'den Manisa'ya gitmek üzere yola çıktı. Alpaguter'in direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, demir korkuluklara çarptı. Korkuluk ise otomobilin ön camından girip, Alpaguter'in vücuduna saplandı. Alpaguter kaza yerinde yaşamını yitirdi.