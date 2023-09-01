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Haberler Manisa Rengarenk Manisa Ovası

Rengarenk Manisa Ovası

CÜNEYT HASÇELİK
Rengarenk Manisa Ovası
Manisa'dan geçen İzmir-İstanbul yolunun her iki tarafındaki üzüm kurutma sergileri dronla görüntülendi. Renk cümbüşünün yaşandığı ovada üreticiler sabahın ilk ışıklarıyla, bir yıllık emeklerinin karşılığını almak için harıl harıl çalışırken, rekoltenin geçen seneye göre düşük olması sergileri de etkiledi. Bu sene yaşanan hastalık ve hava şartlarından rekoltenin düşük olduğunu kaydeden üzüm üreticisi Osman Özsoy, "Yoldan geçerken sergileri görenler buraya geliyor fotoğraf çekiyorlar, birlikte fotoğraf çektiriyoruz" dedi.
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