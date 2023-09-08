Başkan Çerçi Manisa’nın kurtuluşunun 101. yılını kutladı

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Manisa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Türk Milleti'nin bağımsızlığı için verdiği mücadelenin en somut örneklerinden birisinin Manisa'da yaşandığını dile getiren Başkan Çerçi mesajında; "Büyük Zafer'le başlayan işgalci orduların çekilmesi süreci Manisa ve ilçelerinde de birçok acı ve tahribata neden olmuş, ancak Türk Milleti, yurdunu düşmana teslim etmemiştir. 5 Eylül'de geri çekilen, savaş hukuku ve onurundan yoksun Yunan askerleri tarafından başlatılan ve tam üç gün süren yangınlarda resmi olmayan tahminlere göre şehrin neredeyse tamamı yok olmuş ve binlerce kişi hayatını kaybetmiştir.

O GÜNLERİN ACISI UNUTULMADI

8 Eylül'de Yunan ordularından tamamen temizlenen Manisa, günümüze geldiğimizde Ege'nin önemli bir ili haline gelmiştir. Gerek tarımı gerekse sanayisiyle Türkiye ekonomisine önemli katkılar sunan Manisa, o günlerin acısını unutmadan yoluna devam etmektedir. Türk Milleti, söz konusu bağımsızlığı ve vatan bütünlüğü olduğu zaman gözünü karartarak, düşmanına aman vermemiştir. 8 Eylül 1922 de, tarihimizdeki nice zaferlerden birisidir ve Kurtuluş Mücadelesi'nin önemli bir ayağını oluşturmaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle aziz vatanımızın kurtuluşu için canları pahasına kahramanca mücadele veren başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete irtihâl eden tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve şükranla yâd ediyor; tüm hemşehrilerimizin 8 Eylül Kurtuluş Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum" ifadelerini kullandı.