Türkiye Atletizm Federasyonu, Manisa Büyükşehir Belediyesi, Vestel ve ilgili kurumların işbirliğinde bu yıl 17 Eylül 2023 tarihinde düzenlenecek olan 2. Uluslararası Vestel Manisa Yarı Maratonu için geri sayım başladı. Maraton hazırlıkları ile ilgili Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ergün Aksoy başkanlığında, Manisa Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonu'nda, Vestel yetkilileri, daire başkanları ve ilgili personellerin katılımıyla toplantı düzenlendi.

Toplantıda, koşunun gerçekleştirileceği güzergahın araç trafiğine kapatılması, güzergahın üzerinde bulunan park halindeki araçların kaldırılması, yollardaki aksaklıkların giderilmesi, koşu güzergahına çıkan tali yolların kapatılması, güzergah üzerinde gerekli önlemlerin alınması, güzergah ile ilgili güvenlik önlemlerinin alınması gibi gündem maddeleri üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantıda yapılan hazırlıklarla ilgili sunum da gerçekleştirildi.