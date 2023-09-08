Şehzadeler Belediyesi Yaz Okulu’na görkemli tören

ŞEHZADELER Belediyesi'nin öğrencilerin yaz tatilini eğlenceli ve öğretici bir şekilde değerlendirmesi amacıyla 19 Haziran'da başlattığı Yaz Okulu programı sertifika töreniyle sona erdi. İlk tören futbol kurslarının düzenlendiği Emin Kaçar Amatör Spor Tesislerinde düzenlendi. Törene Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'in yanı sıra Başkan Yardımcısı Ahmet Songüler ve Şehzadeler Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Akif Özer de katıldı. Veliler ve öğrenciler ile bir araya gelen Başkan Çelik, bir süre onlarla sohbet ederek kurslar hakkındaki görüşlerini aldı. Öğrenciler kaleme aldıkları kurs hakkındaki görüşlerini Başkan Çelik'e iletirken, öğrencilerin yazdığı satırları okuyan Başkan Çelik duygu dolu anlar yaşadı.

12 AY BOYUNCA FAALİYETTE

KURSLARDAN memnun kalan öğrenciler diğer zamanlarda da kursların devam ettirilmesini isterken Başkan Çelik, tesislerin 12 ay boyunca amatör spor kulüpleri ile öğrencilere açık olduğunu söyledi. Başkan Çelik ve beraberindekiler öğrencilere sertifikalarını verirken bol bol da fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi. Günün ikinci töreni ise yüzme eğitimlerinin verildiği Celal Bayar Üniversitesi Muradiye Yerleşkesi'ndeki yüzme havuzunda yapıldı. Başkan Çelik burada da yüzme öğrenen öğrenciler ile bir araya geldi, onlarla sohbet etti. Tören sonunda öğrencilere sertifikaları dağıtıldı.