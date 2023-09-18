Tarsus hakimi kaza kurbanı

Manisa Salihli'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil karşı şeride geçti ve TIR'la çarpıştı. Feci kazada otomobil sürücüsü Tarsus Hakimi İrfan Saraç ile eşi öldü, çocukları ise yaralandı. Kaza, İzmir-Ankara Karayolu Sart Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Turgutlu yönünden, Salihli yönüne gitmekte olan Tarsus Hakimi İrfan Saraç (47) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjü aşıp, karşı şeride geçerek Bekir Ali Er (53) yönetimindeki TIR'a çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ile eşi Emre Saraç hayatını kaybetti, çocukları Uygar S. (11) ise yaralandı.

BAKAN TUNÇ'TAN TAZİYE

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, hayatını kaybeden Tarsus Hakimi İrfan Saraç ve eşi Emre Saraç için taziye mesajı yayımladı: "Tarsus Hakimi İrfan Saraç ve eşi Emre Saraç'ın geçirdikleri trafik kazasında vefat ettiklerini üzülerek öğrendim. Merhum Hakimimize ve merhume eşine Allah'tan rahmet, yakınlarına ve yargı camiamıza başsağlığı diliyorum. Yaralanan evlatları Uygar yavrumuza da acil şifalar diliyorum."