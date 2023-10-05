İnşaattan düşen işçi can verdi

MANİSA'NIN Salihli ilçesinde inşaattan düşen 59 yaşındaki işçi olay yerinde yaşamını yitirdi. Olay, Yeşilyurt Mahallesi'ndeki bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir apartmanın inşaatında çalışan 59 yaşındaki Haydar Yıldırım, binanın 3. katından düştü.

Mesai arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine ekipler sevk edildi. Yapılan kontrollerde Yıldırım'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, ölen işçi Haydar Yıldırım'ın evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.