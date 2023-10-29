Manisa’da çelenk sunma töreni

Manisa'da Cumhuriyeti'nin 100. Yılı coşkuyla kutlanıyor. Cumhuriyet'in 100. Yılı kapsamında çelenk sunma töreni düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk ve Milli Egemenlik Anıtı önünde düzenlenen törene Manisa Valisi Enver Ünlü, AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, Manisa Emniyet İl Müdürü Fahri Aktaş, Manisa Barosu Başkanvekili Av. Ayşe Hasar ve çok sayıda temsilci katıldı. Topkale'den Cumhuriyet'in 100. Yılına özel 21 pare top atışı gerçekleşti.