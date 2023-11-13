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Manisa'da bariyerlere çarpan araç yan yattı: 1 yaralı

Manisa’nın Kula ilçesinde yağışlı havanın da etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan hafif ticari araç yan yattı. Kazada 1 kişi yaralandı.

İHA
Manisa’da bariyerlere çarpan araç yan yattı: 1 yaralı

Kaza, saat 18.00 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Peribacaları mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Uşak istikametinden İzmir istikametine gitmekte olan Kadir K. idaresindeki 45 AAT 755 plakalı hafif ticari araç, yağışlı havanın da etkisiyle kayganlaşan yolda sürücünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı.

Savrulan araç yolun sağ tarafında bulunan toprak zeminde yan yattı. Kazada araçta sıkışan 3 kişi kendi imkanlarıyla kurtularak çıkarken, yaralanan Ali Kemal Kestor (16) Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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