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Haberler Manisa Otomobil şarampole yuvarlandı: 3’ü çocuk 5 yaralı

Otomobil şarampole yuvarlandı: 3’ü çocuk 5 yaralı

SERKAN ÖZCAN
Otomobil şarampole yuvarlandı: 3’ü çocuk 5 yaralı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde şarampolde devrilen otomobildeki 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Alaşehir-Salihli karayolunun Piyadeler mevkiinde R.A. idaresindeki 45 AFF 726 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık,polis ve ityafiye ekipelri sevk edildi. Kazada sürücü R.A. (32), otomobilde yolcu olarak bulunan B.E. (30), F.A. (12), Ç.E.

(7), P.E. (6) sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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