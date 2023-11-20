  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Manisa Manisa'da korkunç olay! Telefonla konuşurken otomobil çarptı

Manisa'da korkunç olay! Telefonla konuşurken otomobil çarptı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde meydana gelen olayda, iş yerinin önüne telefonla konuşmaya çıkan Uğur Karabulut, yolda bir aracın çarpması sonucun yaşamını yitirdi.

İHA
Manisa’da korkunç olay! Telefonla konuşurken otomobil çarptı

Manisa'da Alaşehir - Kiraz Karayolu Uluderbent Mahallesi'nde restoran işletmeciliği yapan Uğur Karabulut (36), 19 Kasım Pazar akşamı saat 20.00 sıralarında işyerinin önünde telefonla konuşmaya çıktı. Telefonla konuşurken iş yerinin önünden geçen karayoluna kadar giden Karabulut'a, Kiraz yönünden Alaşehir istikametine doğru ilerleyen H.K. (41) idaresindeki 35 BIK 439 plakalı otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Uğur Karabulut olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın ardından otomobil sürücüsü H.K. jandarma tarafından gözaltına alınırken, kazayla ilgili jandarmanın çalışmasının devam ettiği öğrenildi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA