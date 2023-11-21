Her ikisini de telle boğdum

Manisa'da önceki gün korkunç bir olay yaşandı. Salihli ilçesi Kocaçeşme Mahallesi 63. Sokak'taki apartmanda meydana gelen olayda bina sakinleri, apartmanda oturan fabrika işçisi ve 3 çocuk annesi Devrim Güler (48) ile lise öğrencisi kızı Doğa Etyemez'i (18) asansörde hareketsiz bulmuştu. Ekipler, anne ile kızının hayatını kaybettiğini belirlemişti. Devrim Güler ile Doğa Etyemez'in cenazeleri gözyaşları içinde toprağa verildi.

KOMŞU GÖZALTINDA

Yapılan incelemelerdeki ön otopsi sonucunda anne-kızın iple boğulduklarının tespit edildiği öğrenildi. Ekipler tarafından kameralar incelendi ve sokaktan çıkan tek komşunun Atalay Yüksel olduğu belirlendi. Sabah saatlerinde uçakla Ankara'ya giden ve Devrim Güler'in alt komşusu olduğu öğrenilen Yüksel (57) gözaltına alındı. Emniyete götürülen Atalay Yüksel, mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

EKİPLER KISA SÜREDE ÇÖZDÜ

Cinayet Masası Dedektifleri aynı binada oturan ve anne ile kızın bir alt katındaki komşuları Atalay Yüksel ile sık sık görüştüklerini belirledi. Yüksel'in evinde olmaması ve kendisine ulaşılamaması üzerine soruşturma derinleştirildi. 5 katlı binanın 4. katında duran asansördeki cesetlerde ayakkabıların bulunmadığını ve evlerinden taşınmış olduklarını değerlendiren dedektifler sokağı gören kameraları incelemeye aldılar. Görüntülerde Yüksel'in sabah saatlerinde apar topar sokaktan çıktığı önce İzmir'e ardından uçakla Ankara'ya gittiği belirlendi. Ankara'da kaldığı adreste gözaltına alınarak Salihli'ye getirilen Atalay Yüksel çapraz sorguda suçunu itiraf etti.

VAHŞETİ SOĞUKKANLILIKLA ANLATTI

Atalay Yüksel, Devrim Güler ile ilişki yaşamak istediğini, kızı Doğa Etyemez'in bu olaydan haberdar olması üzerine kendisine tepki göstererek annesinin peşini bırakmasını istediğini söyledi. Yüksel "Doğa'nın bu olayı öğrenmesi üzerine dairelerine çıktım, kapıyı Doğa açtı. Bana bağırıp çağırmaya başladı. Apartmandakilerin duyacağı endişesiyle zorla eve girip kapıyı kapattım, yanımda getirdiğim telle Doğa'yı boğarak öldürdüm. Sonra cesedini yatak odasına sakladım" dedi. Devrim Güler'i de evde beklediğini anlatan Yüksel, ifadesine şöyle devam etti: "Yaklaşık 2 saat sonra Devrim geldi. Odadan çıkıp onu da telle boğdum. Sonra her ikisinin de cesedini asansöre taşıdım ve 4. kata gönderdim. Sabah bilet alarak trenle önce İzmir'e, ardından yine bilet alarak uçakla Ankara'ya gittim."