Yunusemre enerjisini güneşten alacak

Manisa'nın en önemli ilçelerinden Yunusemre belediyenin yaptığı yatırımlarla gelişmesini sürdürüyor. Dünyanın en önemli gündem maddelerinden biri halini alan sürdürülebilir enerji yatırımları artık illerin değil ilçelerin dahi gündemine girdi. Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, birçok il belediyesinin bile başaramadığı bir yatırımı hayata geçirdi. İlçe belediyeleri arasında ilk kez Yunusemre güneş enerji santrali kurdu. Karaahmetli Mahallesi'nde, 115 milyon liralık yatırımla Güneş Enerji Santrali (GES) kuran Yunusemre Belediyesi, kendi elektriğini kendi üretecek. 75 bin metrekare alanda kurulan santral, 9 bine yakın panelle 4 megavatlık enerji üretimi sağlayacak. Turkuvaz Medya yazar ve yöneticilerini ağırlayan Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, "GES ile çevre dostu enerji üretimini destekliyor, sürdürülebilir bir dünya için karbon ayak izimizi azaltıyoruz. Bunun için de çok önemli bir yatırımı ilçemize kazandırdık" dedi.

GÜNEŞ TARLASI KURDUK

Başkan Çerçi, kısa süre içinde üretime başlamayı hedeflediklerini belirterek, şu bilgileri verdi: "Hayata geçirdiğimiz GES projemiz ile yenilenebilir ve çevre dostu enerji üretimini destekliyoruz. Burası Yunusemre'nin adeta 75 bin metrekarelik güneş tarlası. Burada kurulan 9 bine yakın güneş

paneli, elektrik üretimi için hazırlanıyor. 4 megavat kapasitesiyle belediyemizin elektrik maliyetini sıfıra indirecek doğa dostu sistem sayesinde bütçemizi koruyarak temiz bir gelecek için önemli bir adım atıyoruz."

KASADAN HİÇ PARA ÇIKMADI

Türkiye'nin en büyük santrallerinden birisini kurduklarını belirten Başkan Çerçi, "Belediye bütçesinden para harcamadan tamamını kredi kullanarak belediye arazimizde projeyi hayata geçiriyoruz. Belediyemize çok ciddi bir kaynak. Şu anda son zamlarla birlikte aylık ortalama 1.5 milyon TL elektrik faturası ödüyoruz. Hem bizim tükettiğimiz elektriği ödeyecek. Hem de üzerine ciddi bir kâr sağlayacak" dedi.

YAZARLARIMIZ MANİSA'DA

Turkuvaz Medya yazar ve yöneticileri Manisa'nın Yunusemre ilçesinde Başkan Mehmet Çerçi'nin misafiri oldu. Yazarlar belediyenin proje ve hizmetlerini yerinde görme fırsatı yakaladı.

Yeni Asır Genel Yayın Yönetmeni Ercan Demir ve Köşe Yazarı Bülent Erandaç, belediyenin projeleri hakkında Başkan Çerçi'den bilgi aldı.

CAN DOSTLARIMIZA DOĞAL YAŞAM ALANI

Yunusemre Belediyesi sokak hayvanlarını da unutmadı. 90 milyon lira yatırımla 117 dönüm alanda Ege'nin en büyük Sokak Hayvanları Doğal Yaşam Parkı ve Rehabilitasyon Merkezi Yunusemre'de kuruldu...

Yaptığı yatırımlar ve projelerle vatandaşların takdirini toplayan Yunusemre Belediyesi hayvan dostlarımızı da unutmadı. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, 90 milyon TL'lik yatırımla 117 dönüm alanda Ege'nin en büyük Sokak Hayvanları Doğal Yaşam Parkı ve Rehabilitasyon Merkezi'ni hayata geçirdiklerini söyledi.Merkezde hayvanların doğal ortamlarında olacağının altını çizen Başkan Çerçi, şu bilgileri verdi: "Merkez tüm aksamları ile birlikte 117 bin metrekarelik alanda inşa edildi. En az 100 bin metrekare hayvanların rahatlıkla dolaşabileceği bir alan söz konusu.

DİLEYEN SAHİPLENEBİLECEK

Biz hayvanseveriz, insanseveriz. Dolayısıyla hem insanlarımızı hem de hayvan dostlarımızı düşünüyoruz. Vatandaşlarımız aileleri ile birlikte merkezimizi ziyaret ederek aşılı, kısırlaştırılmış, bakımlı bir yaşam süren hayvanları sevebilecek, dilerlerse sahiplenebilecek." Merkez ile sokak hayvanlarının doğal yaşam alanında veteriner hekim eşliğinde yaşamlarını sürdürebileceğine dikkat çeken Başkan Mehmet Çerçi, hasta hayvanların da tedavi edileceğini kaydetti. Başkan Çerçi, projeyi Manisa Valiliği, Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisa Organize Sanayi Bölgesi (MOSB), Muradiye OSB, Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası, Manisa Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği'nin desteklediğini sözlerine ekledi.

MİLLET BAHÇESİ İLE TURİZM CANLANACAK

Yapımı devam eden projeler hakkında da bilgi veren Çerçi, sözlerine şöyle devam etti: "Süreyya Tabiat Parkı'nın bulunduğu alanda Millet Bahçesi yapacağız. Projenin tamamlanmasıyla ilçeye, vatandaşların doğayla iç içe olacağı, nefes alabileceği bir alan daha kazandıracağız. Ortaköy Mesire Alanı'nın karşısındaki arazide de Yunusemre Kamp ve Karavan Merkezi'nde sona yaklaştık.

GELİR KALEMİNİ ARTIRACAK

Projede iki katlı sosyal tesis, duş, tuvalet, mutfak, çamaşırhane, misafirhane, mescit, atölye, seminer salonu, acil sağlık birimi, kır kahvesi, etkinlik alanı, gölet, spor alanları, yürüyüş yolu, seyir terası, 50 çadırlık kamp alanı, 55 araçlık karavanlı kamp yeri, 20 adet bungalov konaklama evi, 8 dönüm lavanta bahçesi ve otopark yer alıyor. Burayı turizme kazandırıp ilçemize bir gelir kalemi daha sağlayacağız."

ÜRETİCİYE BÜYÜK DESTEK

Türkiye'de zeytin üretiminin en önemli merkezlerinden biri olan Manisa'da üretici Yunusemre Belediyesi tarafından destekleniyor. Manisa'da 27 milyon zeytin ağacı olduğunu anlatan Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, "Bunun 20 milyonu Akhisar'da bulunuyor. Biz Manisa olarak zeytinin yüzde 80'ini sofralık işleriz. Kalanı da yağa dönüşür" dedi. Çiftçi ve üreticinin her zaman yanında olduklarını anlatan Çerçi, "Belediye olarak bugüne kadar çiftçilerimize 50 bin adet fidan, 130 bin adet meyve fidanı ve 400 bin ağaç gözü aşılama desteği verdik. Ayrıca bin 500 adet arı kovanı dağıtımı yaptık" diye konuştu.

YAĞLI GÜREŞE KATKI SAĞLANIYOR

Vatandaşların eğlenip dinlenebileceği alanları da hayata geçirdiklerini aktaran Çerçi, "Yunt dağında 20 bin metrekare alan üzerinde kurduğumuz Ortaköy Biyolojik Gölet ve Mesire Alanı projesi kısa sürede vatandaşların en önemli uğrak yerlerinden biri haline geldi. Kırkpınar ayarında Yunt Dağı Yağlı Güreş Sahası'nı da burada hayata geçirdik. 8 yıldır bu sahada yağlı güreş müsabakası düzenliyoruz. Bugüne kadar bin 300 pehlivan burada, er meydanına çıkıp ter döktü" ifadelerini kullandı.