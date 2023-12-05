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Haberler Manisa Manisa'da acı olay! Kayıp olarak aranıyordu

Manisa'da acı olay! Kayıp olarak aranıyordu

Manisa Salihli'de acı bir olay yaşandı. Yakınları tarafından kayıp başvurusu yapılan ve ekipler tarafından aranan kişinin kaza nedeniyle traktörün altında kaldığı öğrenildi. Hastaneye kaldırılan sürücü hayatını kaybetti.

İHA
Manisa’da acı olay! Kayıp olarak aranıyordu

Manisa'nın Salihli ilçesinde yakınları tarafından kayıp başvurusu yapılan ve yaklaşık 100 personelin katılımıyla aranan çiftçinin kaza sonucu traktör altında kaldığı ortaya çıktı. Hastaneye kaldırılan sürücü yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay, Salihli'ye bağlı Yenipazar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Akcan'dan (63) haber alamayan yakınları, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Asayiş, Trafik, JASAT ve Cezaevi sevk mangasından oluşan 100 personelin katılımıyla aranan çiftçi, ikametine 3 kilometre uzaklıktaki üzüm bağında traktörü devrilmiş ve yaralı halde bulundu. Sağlık ekipleri tarafından ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan Mustafa Akcan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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