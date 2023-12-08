  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Manisa Manisa'da kaçak kazı yapıyorlardı! Ekipler suçüstü yakaladı

Manisa'da kaçak kazı yapıyorlardı! Ekipler suçüstü yakaladı

Manisa Salihli'de güvenlik güçlerine, iş makinesiyle bir arazide kaçak kazı yapıldığı ihbarı geldi. Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 6 kişi suçüstü yakalandı.

İHA
Manisa’da kaçak kazı yapıyorlardı! Ekipler suçüstü yakaladı

Manisa'nın Salihli ilçesinde iş makinasıyla kaçak kazı yapan 6 kişi jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Salihli'nin Kemer Mahallesi Narlı mevkiinde iş makinasıyla kaçak kazı yapıldığı ihbarı alan İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbarı değerlendirerek harekete geçti. Jandarma ekipleri tarafından yapılan baskında izinsiz kazı yapan İ.E. (58), D.İ. (43), E.Ş. (58), Ş.P. (39), A.G. (52), E.G.'yi (53) suçüstü yakalarken, kazıda kullandıkları iş makinası ve tıra el koydu.

Öte yandan iş makinasıyla kaçak kazı yapan 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA