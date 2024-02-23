Esmanur’dan yürek yakan sözler: Gitme baba dedim

Marmara Denizi'nde batan ve gemiden 6 gün sonra cansız bedeni çıkarılan Hüseyin Tutuk, önceki gün Manisa'da toprağa verildi. Cenazede konuşan kardeş Remzi Tutuk,(38) "Ağabeyim hayatı boyunca gemide çalışmadı. Gemicilikten anlamaz. Gemiye bile ilk kez bindi. Bu işi 6 bin lira komisyon karşılığında bulmuş. Yani 6 bin lira ödeyerek ölüme gitti" dedi.

Hüseyin Tutuk'un daha önce çalıştığı rüzgar panelleri üretimi yapan şirketteki işinden kızı Esmanur'a iyi bir gelecek kurmak için ayrılıp, yağcı olarak çalışmaya başladığı gemideki 4. gününde öldüğü öğrenildi.

'SENSİZ NE YAPACAĞIM?'

Eşini kaybeden Filiz Tutuk, "Acımız büyük. İhmali olan kişilerin soruşturulması ve araştırılmasını istiyorum. Çok söyleyeceklerim var ama sözler boğazımda düğümlenip kalıyor. Bütün sorumlular ortaya çıksın. Çocuğum ve benim vebalim tüm suçluların üzerine olsun" dedi.

Hüseyin Tutuk'un tek çocuğu Esmanur Tutuk ise "Babama, ne olur gitme dedim ama dinlemedi. Bana "Sizin için çalışacağım, para toplayıp araba alacağım' dedi. Canım babam, ben şimdi sensiz ne yapacağım" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

CEYHAN TORLAK