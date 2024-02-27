Alevler arasında son sözleri yürek sızlattı

Alaşehir ilçesi Yenice Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki 4 katlı apartmanın 3'üncü katında önceki gün yangın çıktı. Nedeni henüz belirlenemeyen yangın, kısa sürede büyüdü. Alevleri fark eden komşuların ihbarıyla adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

MİSAFİRLİĞE GİTMİŞTİ

İtfaiyeciler, evin ön odalarında çıktığı belirlenen yangında, alevleri 1 saatte güçlükle söndürdü. Ardından içeri giren itfaiyeciler, Güldeniz Aşçı'nın arkadaki odada cansız bedenini buldu. Kuaför olduğu öğrenilen Aşçı'nın, misafirliğe gittiği kız arkadaşının işe gitmesiyle, yangın sırasında evde yalnız olduğu belirlendi.

Aşçı'nın cansız bedeni, savcı ve polisin olay yeri incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yangın çıkan evin mülk sahibi Cavit Sığlam, "Evi 3 yıl önce iki kız kardeşe kiraya vermiştim. İki kardeş evden çıkarken, yangında ölen kız gelmiş. 'Ben kahvaltı yapacağım' deyip, evde yalnız kalmış. Sonrasında da yangın çıkıyor. Ne olduğu, nasıl olduğu henüz belli değil" diye konuştu. 26 yaşındaki kuaför Güldeniz Aşçı'nın ölümüyle ilgili ayrıntılar da yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından yapılan ön incelemede yangının sobadan çıktığı belirlendi. Evde yapılan araştırmada 2 elektrikli ısıtıcı ile bir tane de kömür sobası bulundu. Yangında evdeki tüm eşyalar eriyerek kullanılamaz hale geldiği için yangına hangi sobanın neden olduğu bilirkişi incelemesi sonucu netleşecek.

Öte yandan talihsiz kadının cep telefonu ile arkadaşlarını arayarak evde yangın çıktığını söylediği ve son sözlerinin 'Beni kurtarın. Yatak odasındaki dolaptayım' dediği öğrenildi.