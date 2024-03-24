Şölen havasında seçim turu

MANİSA Büyükşehir Belediye Başkanı, Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başka Adayı Cengiz Ergün, kent merkezinde seçim otobüsüyle vatandaşları selamladı. Yüzlerce araçlık konvoy Başkan Ergün'e eşlik ederken, kentte adeta bir şölen havası yaşandı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Yunusemre ve Şehzadeler ilçesinde seçim otobüsüyle şehir turu yaptı.

MEŞALELERLE KARŞILANDI

Kentin işlek caddelerinde yüzlerce araçlık konvoy ile Manisalıları selamlayan Başkan Ergün'e vatandaşlar sevgi gösterilerinde bulundu. Başkan Ergün'e eşi Şeyda Ergün, MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay, MHP İl Başkanı Cüneyt Tosuner, Ülkü Ocakları İl Başkanı Emirhan Sallıtepe de eşlik etti. Kentin işlek caddelerinde seçim otobüsüyle gezen Başkan Ergün'ü, Manisalılar havai fişek gösterileri ve meşalelerle karşıladı. Gezdiği her mahallede, her cadde de vatandaşların sevgi gösterileriyle karşılanan Başkan Ergün'e, sık sık 31 Mart Yerel Seçimlerinde destek vurgusu yapıldı