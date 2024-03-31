Manisa 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları! Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı oy oranları...

Milyonlarca seçmen bugün sandık başına giderek oyunu kullandı. Manisa'da oyunu kullanan seçmenler Manisa yerel seçim sonuçlarını merak ediyor. Peki Manisa'da hangi aday önde? Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı kim olacak? İl il seçim sonuçlarını yeniasir.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz. İşte 31 Mart 2024 Manisa yerel seçim sonuçları...

31 MART 2024 MANİSA YEREL SEÇİM SONUÇLARI

Manisa yerel seçim sonuçlarına yeniasir.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz.

MANİSA SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

OY VERME BİTİM SAATİNDEN ÖNCE SANDIKLAR AÇILAMAYACAK

Oy verme saatlerinin 07.00-16.00 olduğu illerde saat 16.00, diğer illerde saat 17.00'den önce oylar sayılmaya başlanamayacak. Sandık seçmen listesindeki bütün seçmenler oylarını kullanmış olsalar bile oy vermenin bitim saatinden önce sandıklar kesinlikle açılamayacak.

Büyükşehirlerde, sırasıyla büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve muhtarlık, diğer illerde, sırasıyla belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık seçimlerine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak.